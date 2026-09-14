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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:22

Ações de empresas ligadas à IA desabam após big techs pedirem desaceleração

Custos de financiamento mais elevados pesam sobre as empresas de tecnologia cujos preços das ações se baseiam em receitas projetadas para um futuro distante

Custos de financiamento mais elevados pesam sobre as empresas de tecnologia cujos preços das ações se baseiam em receitas projetadas para um futuro distante

Asif HASSAN/AFP/JC
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Agências
As ações de empresas de tecnologia caíram pelo mundo nesta segunda-feira (14) depois que as maiores empresas de inteligência artificial pediram uma desaceleração no desenvolvimento da tecnologia, após alertas dramáticos sobre sua segurança.

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