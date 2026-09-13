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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 10:21

Imóveis de classe média perdem espaço e representam apenas 1 em cada 5 lançamentos no Brasil

Segmento corresponde a uma fatia de apenas 18,9% dos lançamentos e 24,1% das vendas totais nas capitais

Segmento corresponde a uma fatia de apenas 18,9% dos lançamentos e 24,1% das vendas totais nas capitais

FABIOLA CORREA/JC
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Agências
A escassez de moradias novas para famílias de classe média vem se agravando no Brasil e atingiu o pior patamar da história. O "sumiço" desse tipo de imóvel reflete um diagnóstico bem conhecido, mas que piorou: juros altos dos financiamentos, subida dos custos de construção e famílias mais endividadas. Por consequência, a casa própria ficou mais distante da população, e as construtoras estão deixando de lançar empreendimentos nesta categoria.

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