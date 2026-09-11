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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 19:55

CMPC assina contrato para terminal de R$ 1,5 bilhão no Porto do Rio Grande

Formalização ocorreu durante evento realizado no Campus Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Formalização ocorreu durante evento realizado no Campus Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Querotti Complex/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A CMPC vai investir cerca de R$ 1,5 bilhão na instalação de um novo terminal privado de celulose no Porto do Rio Grande. O projeto avançou nesta sexta-feira (11) com a assinatura do contrato de cessão da área da União onde será construída a estrutura, que terá capacidade para movimentar até 9 milhões de toneladas por ano.

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