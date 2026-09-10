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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 09:34

Funcionários da Caixa Federal e do Banco do Brasil entram em greve

Sindicato diz que bancos devem orientar os clientes sobre as alternativas disponíveis para o pagamento de contas, boletos e tributos

Sindicato diz que bancos devem orientar os clientes sobre as alternativas disponíveis para o pagamento de contas, boletos e tributos

JONATHAN HECKLER/JC
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Agências
Os funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (10). Na Caixa Federal, a greve é nacional. No Banco do Brasil, apenas parte dos trabalhadores aderiu à paralisação. Os demais aceitaram o acordo da categoria. O Sindicato dos Bancários assinou convenção coletiva de trabalho na quarta-feira (9) garantindo reajuste salarial acima da inflação para cerca de 500 mil bancários. O mesmo percentual será aplicado nos benefícios de vale-alimentação, vale-refeição e auxílio-creche. Haverá ainda Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O impasse entre os trabalhadores e os dois bancos públicos está ligado ao custeio do plano de saúde.
 

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