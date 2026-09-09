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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 10:59

Carreteiro Tributário mostra que brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar impostos

Ação busca conscientizar sobre o peso da carga tributária nos alimentos e serviços

Ação busca conscientizar sobre o peso da carga tributária nos alimentos e serviços

SESCONRS/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni
O prato que é símbolo da tradição gaúcha ganha, nesta quarta-feira (9), a partir das 18h30min, uma função que vai além da gastronomia. O Carreteiro Tributário, promovido pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sesconrs), chega à sétima edição com a proposta de mostrar de forma simples e concreta quanto dos produtos consumidos pelos brasileiros é destinado ao pagamento de impostos. A ação será realizada no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre.

De acordo com Jorge Ferla, diretor de Eventos do Sesconrs, em entrevista ao Jornal do Comércio, a carga tributária média representa atualmente entre 32% e 40% do que é consumido. Em 2026, conforme os dados utilizados pela entidade, serão necessários 153 dias de trabalho, aproximadamente cinco meses, apenas para pagar tributos. Entre os exemplos apresentados ao público está o arroz, com carga tributária de 17,51%, enquanto o gás de cozinha chega a 35,54%.

A demonstração utiliza um elemento conhecido dos gaúchos. O arroz de carreteiro é servido em um pote que possui um fundo falso. A estrutura reduz o espaço efetivamente ocupado pela comida e representa, de maneira simbólica, a parcela correspondente aos impostos. A intenção é fazer com que o consumidor perceba, durante a própria refeição, que uma parte do valor pago não corresponde ao alimento que chega ao prato.
A iniciativa ocorre em um momento particularmente relevante para o debate tributário. | SESCONRS/DIVULGAÇÃO/JC
A iniciativa ocorre em um momento particularmente relevante para o debate tributário. SESCONRS/DIVULGAÇÃO/JC


Para Ferla, a escolha do prato também está relacionada à identificação cultural. “Ele foi escolhido por ser um prato símbolo do gaúcho e de simples preparo, representando muito bem o nosso povo”, explica. Além do alimento, o público recebe material informativo com dados sobre a tributação de diferentes produtos.

A iniciativa ocorre em um momento particularmente relevante para o debate tributário. O sistema brasileiro está em processo de transição para um novo modelo, e o diretor de Eventos do Sesconrs considera que o período ainda é marcado por dúvidas e dificuldades de adaptação. Segundo ele, a definição das regras e das alíquotas interfere diretamente no planejamento dos empresários e no trabalho dos profissionais da contabilidade.

Nesse cenário, a entidade também destaca a importância dos contadores como agentes de orientação. Ferla afirma que cabe ao Sesconrs transmitir informações aos seus associados para que possam repassá-las aos clientes e empresários responsáveis pelo recolhimento dos tributos. A capacitação técnica e o auxílio na interpretação da legislação estão entre as principais áreas de atuação da entidade.

A presidente do sesconrs, Lúcia Haas, participará da atividade e conduzirá a explicação sobre o tema. Ferla será responsável pelo preparo do carreteiro. A ação será realizada no Piquete Amigos do Negrinho do Pastoreio, lote 55, na rua Nico Fagundes, ao lado da Feira Farroupilha de Artesanato, no Acampamento Farroupilha.

Mais do que apresentar números, o Carreteiro Tributário pretende aproximar a discussão tributária do cotidiano. Para o Sesconrs, mostrar quanto dos produtos consumidos é destinado aos impostos é uma forma de ampliar a transparência e evidenciar a importância da informação contábil para a sociedade.

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