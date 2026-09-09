Carreteiro Tributário mostra que brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar impostos

A iniciativa ocorre em um momento particularmente relevante para o debate tributário. SESCONRS/DIVULGAÇÃO/JC

O prato que é símbolo da tradição gaúcha ganha,, uma função que vai além da gastronomia. O Carreteiro Tributário, promovido pelo Sindicato das Empresas de, chega à sétima edição com a proposta de mostrar de forma simples e concreta quanto dos produtos consumidos pelos brasileiros é destinado ao pagamento de impostos. A ação será realizada no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre.De acordo com Jorge Ferla, diretor de Eventos do Sesconrs, em entrevista ao, aA demonstração utiliza um elemento conhecido dos gaúchos. O arroz de carreteiro é servido em um pote que possui um fundo falso. A estrutura reduz o espaço efetivamente ocupado pela comida e representa, de maneira simbólica, a parcela correspondente aos impostos. A intenção é fazer com que o consumidor perceba, durante a própria refeição, que uma parte do valor pago não corresponde ao alimento que chega ao prato.Para Ferla, a escolha do prato também está relacionada à identificação cultural. “Ele foi escolhido por ser um prato símbolo do gaúcho e de simples preparo, representando muito bem o nosso povo”, explica. Além do alimento, o público recebe material informativo com dados sobre a tributação de diferentes produtos.A iniciativa ocorre em um momento particularmente relevante para o debate tributário. O sistema brasileiro está em processo de transição para um novo modelo, e o diretor de Eventos do Sesconrs considera que o período ainda é marcado por dúvidas e dificuldades de adaptação. Segundo ele, a definição das regras e das alíquotas interfere diretamente no planejamento dos empresários e no trabalho dos profissionais da contabilidade.Nesse cenário, a entidade também destaca a importância dos contadores como agentes de orientação. Ferla afirma que cabe ao Sesconrs transmitir informações aos seus associados para que possam repassá-las aos clientes e empresários responsáveis pelo recolhimento dos tributos. A capacitação técnica e o auxílio na interpretação da legislação estão entre as principais áreas de atuação da entidade.A presidente do sesconrs, Lúcia Haas, participará da atividade e conduzirá a explicação sobre o tema. Ferla será responsável pelo preparo do carreteiro., ao lado da Feira Farroupilha de Artesanato, no Acampamento Farroupilha.Mais do que apresentar números, o Carreteiro Tributário pretende aproximar a discussão tributária do cotidiano. Para o Sesconrs, mostrar quanto dos produtos consumidos é destinado aos impostos é uma forma de ampliar a transparência e evidenciar a importância da informação contábil para a sociedade.