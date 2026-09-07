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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 16:35

Endividamento e crédito caro reduzem empolgação do brasileiro com mercado de trabalho e renda em alta

Descompasso é sustentado por níveis elevados de endividamento e inadimplência, apontam especialistas

Descompasso é sustentado por níveis elevados de endividamento e inadimplência, apontam especialistas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Em outros momentos, o mercado de trabalho aquecido ajudaria a aumentar a percepção de otimismo da população, mas uma série de fatores tem feito com que a sensação de confiança do brasileiro não reflita os indicadores positivos de emprego.
 
É o que aponta análise dos economistas Fernando de Holanda Barbosa Filho, Paulo Peruchetti e Janaína Feijó, associados ao Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).
Segundo os pesquisadores, esse descompasso é sustentado por níveis elevados de endividamento e inadimplência, além do uso de crédito mais caro - com impacto desproporcional sobre as famílias de menor renda.

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