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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 12:34

Brasil tem pelo menos 19 milhões de nanoempreendedores, diz estudo

Costureiras são exemplo de atividade profissional que se enquadra nesse perfil de empreendedor

Costureiras são exemplo de atividade profissional que se enquadra nesse perfil de empreendedor

Isabelle Rieger/Especial/JC
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Agências
O Brasil tem pelo menos 19 milhões de trabalhadores que se enquadram na categoria de nanoempreendedores criada pela reforma tributária, segundo estudo encomendado pela Natura e conduzido pelo economista Fernando Blumenschein.
A categoria reúne pessoas que exercem atividades econômicas de pequena escala, muitas vezes para complementar a renda, como costureiras, manicures, cabeleireiros, eletricistas, ambulantes e revendedores de cosméticos.
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