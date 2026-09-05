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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 15:31

Shein: fim da 'taxa das blusinhas' é vitória para consumidor brasileiro

Feistler diz que a medida contribui para um ambiente de consumo mais inclusivo

Feistler diz que a medida contribui para um ambiente de consumo mais inclusivo

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Shein classificou como uma vitória para o consumidor brasileiro a aprovação, pelo Congresso, do fim da chamada "taxa das blusinhas". A medida elimina o Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 e, segundo a varejista, deve beneficiar sobretudo consumidores de menor renda.
O texto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na quarta-feira (2) e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cobrança havia entrado em vigor em agosto de 2024 e atingia remessas internacionais de pequeno valor.

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