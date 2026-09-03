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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:45

Câmara aprova texto-base da MP que acaba com taxa das blusinhas

Votação foi simbólica, sem contagem de votos

Votação foi simbólica, sem contagem de votos

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação / JC
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Agências
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (3), em votação simbólica, a Medida Provisória (MP) que libera o Ministério da Fazenda a zerar o imposto de importação sobre remessas internacionais de até US$ 50, apelidado de "taxa das blusinhas". Os deputados passaram na sequência para a análise dos destaques.

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