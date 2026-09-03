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CapaEconomiaStf

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:46

Direito à gratuidade na Justiça do Trabalho começa a ser votado no STF

Fachin votou contra a necessidade de comprovação de pobreza; Mendes discordou

Fachin votou contra a necessidade de comprovação de pobreza; Mendes discordou

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
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Agências
Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) começaram a julgar nesta quinta-feira (3) ação que vai definir o direito à gratuidade na Justiça do Trabalho. O debate se dá em torno da ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade) 80.
 
Edson Fachin, relator do processo, iniciou o julgamento e decidiu manter entendimento do TST (Tribunal Superior do Trabalho) de 2024 de que a declaração de pobreza basta para provar que o trabalhador não pode pagar custas no Judiciário trabalhista.
 
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