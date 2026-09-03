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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:10

Justiça determina bloqueio de bets por falhas em mecanismos contra acesso de crianças

Plataformas Pixbet, GanheiBet e Bet da Sorte devem ser suspensas em todo território nacional

Plataformas Pixbet, GanheiBet e Bet da Sorte devem ser suspensas em todo território nacional

ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
A Justiça da Paraíba determinou, nesta quinta-feira (3), que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) bloqueie as plataformas de apostas operadas pela empresa Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. devido a riscos para crianças e adolescentes apontados em denúncia do padre Júlio Lancelotti.
 
A suspensão contra as marcas Pixbet, GanheiBet (antiga Flabet) e Bet da Sorte vale para todo o território nacional. Procurada por meio da advogada, a empresa não respondeu até a publicação desta reportagem. Até as 12h40, o site da Pixbet seguia no ar.
 
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