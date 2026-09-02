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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:53

CCT do Senado aprova projeto que proíbe propagandas e patrocínios de bets

Texto proíbe anúncios na TV e nas redes e patrocínio de bets a clubes esportivos

Texto proíbe anúncios na TV e nas redes e patrocínio de bets a clubes esportivos

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) um projeto que proíbe as propagandas das bets. Na mesma sessão, o grupo também referendou um pedido para que o texto vá direto ao plenário da Casa.
 
Congressistas favoráveis ao texto tentam votar a proposta até esta quinta-feira (3). Isso porque a partir da próxima semana o Congresso Nacional ficará praticamente vazio, com os políticos focados nas atividades eleitorais nos próprios estados.
 
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