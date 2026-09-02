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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:10

Venda de veículos sobe 22,1% em agosto, diz Fenabrave

Foram mais de 275 mil veículos zero quilômetro vendidos no mês

Foram mais de 275 mil veículos zero quilômetro vendidos no mês

Agência Brasil
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Agências
As vendas de veículos zero quilômetro subiram 22,1% no mês de agosto frente a igual período de 2025, chegando a 275,1 mil unidades. O número representa o melhor resultado para um mês de agosto em 13 anos. Na comparação com julho, que tinha registrado o maior volume de um mês em 12 anos, as vendas recuaram 1,6%.

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