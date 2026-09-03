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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:53

3corações conclui compra das operações da Yoki e Kitano por R$ 800 milhões

Aquisição expande atuação do grupo além do mercado de café

Aquisição expande atuação do grupo além do mercado de café

MARIANA ALVES/ARQUIVO/JC
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Agências
O Grupo 3corações concluiu, nesta quinta-feira (3), a aquisição das operações da General Mills no Brasil, em negócio de R$ 800 milhões anunciado em março. A operação inclui as marcas Yoki e Kitano, que passam a integrar o portfólio da companhia brasileira.
 
Segundo a 3corações, todas as condições regulatórias e contratuais previstas no acordo foram cumpridas. A aquisição amplia a atuação do grupo para além do mercado de café, segmento em que é líder no país.
 
Com a operação, a empresa passa a ter cerca de 12,7 mil funcionários e presença em mais de 600 mil pontos de venda no Brasil, segundo dados divulgados pela companhia.

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