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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 11:18

Catarinense Pittol abre em Gravataí e anuncia mais lojas no RS

Pittol Calçados chega ao Gravataí Shopping com megaloja e 40 mil pares no mix

Pittol Calçados chega ao Gravataí Shopping com megaloja e 40 mil pares no mix

PITTOL CALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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A maior rede catarinense de varejo de calçados avança ainda mais no mercado gaúcho. A Pittol, com sede em Concórdia, pertinho da divisa com o Rio Grande do Sul, acaba de abrir a sétima unidade no Estado, agora em Gravataí, ao lado de Porto Alegre, informa a rede à coluna Minuto Varejo.

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