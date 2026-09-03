Ibovespa opera em alta pela 12ª sessão consecutiva, com petróleo e eleição no radar

O Índice Bovespa opera nesta quinta-feira (3), em sua 12ª sessão consecutiva de alta, testando suportes importantes ao subir rapidamente de 185 mil para quase 189 mil pontos. O desempenho positivo é impulsionado por uma combinação de fatores internos e externos.
Segundo Pedro Moreira, sócio da One, além das movimentações no cenário eleitoral, o mercado brasileiro está se beneficiando de uma "rotation" de recursos do mercado americano, atraídos pelas economias emergentes que se favorecem da alta nos preços do petróleo e de outras commodities.
De acordo com ele, os investidores estrangeiros estão retornando ao mercado brasileiro tanto pelo mercado à vista quanto pelo mercado futuro, com um trade eleitoral perceptível no futuro, cujo vencimento ocorre logo após a eleição.
No mercado à vista, há uma busca por mercados mais beneficiados pela elevação dos preços das commodities, afirma. Apesar de ter subido quase 2%, o índice reduziu o ritmo de alta nos últimos minutos, gerado por um movimento de realização de lucros em ações de commodities metálicas.
O trade eleitoral continua influenciando os negócios e contribuindo para a volatilidade. Gabriel Macarini, Advisor Senior da Blue3 Investimentos, observa que uma correção nos preços de algumas ações é natural após o rali dos últimos dias, mas não significa que as altas recentes foram exageradas. Investidores estrangeiros estão buscando oportunidades em ações que estavam subvalorizadas.
Às 11h56min, o Ibovespa tinha alta de 0,52%, aos 186.167,52 pontos. Vale ON recuava 2,26%.