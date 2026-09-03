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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 09:01

BC negocia interligar Pix ao sistema de pagamentos europeu

Expectativa dos técnicos é que seja lançado um piloto operacional em junho de 2028

Expectativa dos técnicos é que seja lançado um piloto operacional em junho de 2028

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Banco Central brasileiro negocia interligar o Pix ao TIPS, a plataforma de pagamentos instantâneos da Europa. As tratativas ainda estão em fase preliminar, mas já foram previstas em cronograma de trabalho do BCE (Banco Central Europeu).
Documento do BCE sobre o estágio dos pagamentos transfronteiriços do TIPS com sistemas de outros países informa que os estudos para a conexão com o Pix estão em fase de pré-investigação.
Nesta etapa, cujos trabalhos serão concluídos até setembro, são feitas as análises jurídica, técnica, de segurança e operacional para uma interligação dos sistemas no futuro. Procurado, o BCE confirmou, por meio da sua assessoria de imprensa, o teor do documento e as conversas para a interligação.

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