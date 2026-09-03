Dólar recua com petróleo em alta, Treasuries em baixa e foco eleitoral

O dólar à vista e os juros futuros operam em baixa na manhã desta quinta-feira (3), acompanhando a queda da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries, em meio à alta firme do petróleo e ao ambiente eleitoral.
O mercado acompanha novas pesquisas e aguarda, nesta quinta-feira, os levantamentos Datafolha e Futura Inteligência, após a Quaest e o PoderData indicarem uma disputa mais equilibrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno.
O cenário reforça as apostas do mercado em alternância de governo e em eventual melhora da disciplina fiscal, favorecendo o real, a curva de juros e o fluxo estrangeiro para ativos brasileiros. Pesquisa Poderdata/Aya mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela 1ª vez numericamente à frente do presidente Lula (PT) no 2º turno, com 45% a 44%.
No noticiário desta manhã, destaque para a decretação pelo Banco Central da liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, ambas de São Paulo, por graves violações às normas legais. As instituições têm baixa relevância no sistema financeiro, representando juntas menos de 0,001% dos ativos do SFN e 0,76% dos recursos de terceiros administrados.
A Axia Energia aprovou a 3ª operação de resgate ou conversão de ações preferenciais classe C (PNC). A companhia vai resgatar 111.591.072 ações PNC, operação equivalente a R$ 6,2 bilhões e a 19,61% dessa classe de ações.
A Nestlé anunciou investimento de R$ 2 bilhões em sua divisão de Nutrição e Saúde no Brasil até 2028, sendo o principal projeto do plano a construção de uma nova fábrica de fórmulas infantis em Ituiutaba (MG), com aporte de R$ 600 milhões, segundo comunicado da empresa.
No exterior, a Rússia anunciou o fechamento de centros culturais alemães no país, em retaliação à decisão de Berlim de fechar o consulado russo em Bonn e a Casa Russa em Berlim, ampliando as tensões entre Moscou e governos europeus que apoiam a Ucrânia.