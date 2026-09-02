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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:57

Correios acionam plano de contingência após suspensão dos serviços da Total Linhas Aéreas

Estratégia visa continuidade dos serviços de entregas por via aérea

Estratégia visa continuidade dos serviços de entregas por via aérea

PARKSHOPPING CANOAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Os Correios precisaram acionar um plano de contingência para assegurar a continuidade de seu serviço de entrega de cargas por via aérea depois que a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) suspendeu integralmente a operação da companhia aérea Total Linhas Aéreas - que presta serviço para a estatal.

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