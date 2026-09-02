Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralAviação

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:37

Operações da Total Linhas Aéreas são suspensas pela Anac

Agência cita falhas de nível crítico e alto para impedir serviços da companhia

Agência cita falhas de nível crítico e alto para impedir serviços da companhia

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) decidiu suspender as operações da Total Linhas Aéreas, companhia aérea de carga responsável pelo transporte de mercadorias dos Correios.
 
De acordo com o órgão regulador, a medida é provisória, de prazo indeterminado, até que a Total cumpra uma série de providências elencadas pela agência na decisão.

Notícias relacionadas