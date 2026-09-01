Dólar recua para R$ 5,15 com cenário eleitoral no radar

O dólar exibiu queda firme nesta terça-feira (1º) na contramão do comportamento da moeda norte-americana no exterior, embora algumas divisas emergentes tenham avançado. Operadores atribuem o fôlego do real a uma redução dos prêmios de risco embutidos nos ativos domésticos com a perspectiva de que a corrida presidencial será mais acirrada - quadro desenhado pelas últimas pesquisas eleitorais e reforçado nesta terça pelas notícias sobre o envolvimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, visto como adversário do bolsonarismo, com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A valorização de mais de 4% dos preços do petróleo segundo melhor desempenho entre as principais divisas, atrás apenas do peso colombiano, outra moeda também favorecida, em termos líquidos, pelos desdobramentos no Oriente Médio. , com o recrudescimento dos ataques entre EUA e Irã, tem efeitos dúbios sobre a formação da taxa de câmbio. Ao elevar a aversão ao risco e provocar um avanço das taxas dos Treasuries, pune divisas emergentes. De outro lado, traz uma melhora dos termos de troca do país, o que pode se traduzir em apreciação do câmbio. O real apresentou nesta terça oentre as principais divisas, atrás apenas do peso colombiano, outra moeda também favorecida, em termos líquidos, pelos desdobramentos no Oriente Médio.

LEIA TAMBÉM: Bolsas de NY fecham em queda com petróleo e Treasuries pressionando alta de juros pelo Fed

Afora uma alta limitada na primeira hora de negócios, quando registrou máxima de R$ 5,2015, o dólar operou em queda ao longo do restante da sessão. As mínimas vieram no fim da manhã, quando surgiram notícias sobre as ligações entre Moraes e Vorcaro, com a divisa tocando R$ 5,1378. Após arrefecer o ritmo de baixa nas últimas horas de negociação, o dólar à vista terminou o dia em queda de 0,47%, a R$ 5,1557. Em agosto, a moeda americana subiu 2,16% frente ao real.

Para o economista-chefe da CVPAR, Marcelo Fonseca, a aparente reconfiguração do quadro eleitoral desenhada pelas pesquisas de intenção de voto é o principal gatilho para a valorização do real. A oposição é hoje a aposta central dos investidores para uma mudança da política econômica a partir de 2027, com ajuste robusto das contas públicas.

"Houve uma mudança importante de uma semana para cá, com a percepção de que a corrida eleitoral se acirrou de vez. E as sinalizações de Flávio têm sido positivas, com escolha de bons nomes para o segundo escalão do governo", afirma Fonseca, para quem o senador sinaliza com ortodoxia na economia e, ao mesmo tempo, tenta se distanciar de visões polêmicas do "bolsonarismo raiz" em temas como saúde e urnas eletrônicas. "As notícias envolvendo Moraes com o Master são favoráveis à candidatura de Flávio, que sempre esteve em confronto com o STF."

Moraes se encontrou com Vorcaro às vésperas da primeira prisão do ex-dono do Master, mostram mensagens extraídas do celular do banqueiro. Também surgiu a informação de que o Master emitiu, em outubro de 2025, cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para filhos de Moraes, por solicitação do escritório de advocacia comandado pela mulher do ministro, Viviane Barci, que firmou contrato de R$ 131 milhões com o Master.

Apesar de uma bateria de indicadores mais fracos que as expectativas nos EUA, a moeda norte-americana ganhou força em relação a pares, com o índice DXY em alta de 0,26% perto do fim da tarde, aos 99,689 pontos, após ir aos 99,722 pontos.

As taxas dos Treasuries avançaram em bloco em razão do aumento do risco inflacionário com a valorização do petróleo.