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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:53

Bolsas de NY fecham em queda com petróleo e Treasuries pressionando alta de juros pelo Fed

O Dow Jones fechou em baixa de 0,79%, aos 52.766,88 pontos. O S&P 500 perdeu 0,71%, nos 7.631,47 pontos e o Nasdaq caiu 1,03%, encerrando em 26.099,77 pontos

O Dow Jones fechou em baixa de 0,79%, aos 52.766,88 pontos. O S&P 500 perdeu 0,71%, nos 7.631,47 pontos e o Nasdaq caiu 1,03%, encerrando em 26.099,77 pontos

/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
As bolsas de Nova York encerraram o primeiro pregão de setembro em queda, influenciadas pelo aumento nos preços do petróleo e nos juros dos Treasuries. Esses fatores intensificam as preocupações sobre a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) adotar uma política monetária mais restritiva na reunião deste mês.

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