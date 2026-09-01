Bolsas de NY fecham em queda com petróleo e Treasuries pressionando alta de juros pelo Fed

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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:53
O Dow Jones fechou em baixa de 0,79%, aos 52.766,88 pontos. O S&P 500 perdeu 0,71%, nos 7.631,47 pontos e o Nasdaq caiu 1,03%, encerrando em 26.099,77 pontos/DIVULGAÇÃO/JC