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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:49

Motoboys fazem breque dos apps e acusam plataformas de tentar esvaziar protesto

Keeta e 99Food são acusadas de oferecer bônus a entregadores para desencorajar participação na paralisação

Keeta e 99Food são acusadas de oferecer bônus a entregadores para desencorajar participação na paralisação

MAURO SCHAEFER/ARQUIVO/JC
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Agências
Entregadores de aplicativos realizaram o breque dos apps nesta terça-feira (1º) em protesto por taxa mínima de R$ 10 nas entregas de até 4 km, mudanças no projeto de lei 152 de 2025, que regulamenta direitos da categoria, e contra o programa Mais Entregas do iFood, entre outras reivindicações.
 
Os motoboys, no entanto, acusam as plataformas Keeta e 99Food de tentativa de esvaziar a manifestação com a oferta de bônus que variam de R$ 3 a R$ 9 na hora do ato na capital paulista. A denúncia foi levada ao MPT (Ministério Público do Trabalho).
 
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