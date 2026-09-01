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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 16:55

Bolsa Família não deve ter aumento, e reajuste de servidores será limitado em 2027

Entre março de 2023 e julho deste ano 2 milhões de famílias deixaram a lista de benefíciários

Entre março de 2023 e julho deste ano 2 milhões de famílias deixaram a lista de benefíciários

Ministério do Desenvolvimento Social/Divulgação/JC
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Agências
O Bolsa Família não deve ter reajuste em 2027. Conforme proposta de Orçamento apresentada pelo governo federal na segunda-feira (31), serão direcionados R$ 157,1 bilhões ao benefício. O valor fica abaixo dos R$ 158,6 milhões previstos no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) para 2026.
A previsão, no entanto, pode não representar o valor efetivamente empenhado. Em 2026, por exemplo, o prognóstico do governo foi reduzido ao longo do ano. O relatório do segundo bimestre previa R$ 156,6 bilhões empenhados no Bolsa Família. No terceiro bimestre, o valor foi reduzido para R$ 155,8 bilhões.

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