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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 16:25

É necessário estabelecer teto de gastos com base na relação dívida/PIB, diz Sachsida

O ex-ministro e atual integrante da equipe de Flávio Bolsonaro afirma que o processo de consolidação fiscal é através de redução de gastos

O ex-ministro e atual integrante da equipe de Flávio Bolsonaro afirma que o processo de consolidação fiscal é através de redução de gastos

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Agências
Ex-ministro de Minas e Energia e integrante da equipe econômica que assessora a campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Adolfo Sachsida defendeu nesta terça-feira (1º) o estabelecimento de um teto de gastos com base na relação entre dívida bruta e Produto Interno Bruto (PIB).
 
"Precisamos de um ajuste feito via controle de gastos, não dá para criar mais novos tributos. Nosso processo de consolidação fiscal é através de redução de gastos. Em um ano e meio vamos resolver o lado fiscal da economia. Não é mágica, é conhecimento sólido", defendeu ele durante evento na Casa Lide.
Também presente ao evento, Daniella Marques, coordenadora de economia da campanha e ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Jair Bolsonaro, evitou detalhar medidas de cortes de gastos.

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