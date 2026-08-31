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CapaEconomiaRelações Exteriores

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 20:07

Negociação sobre tarifaço está em novo cenário e Trump orientou buscar acordo com Brasil, diz ministro

Em reunião, foram discutidos o Pix e a política ambiental do governo brasileiro

Em reunião, foram discutidos o Pix e a política ambiental do governo brasileiro

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O Brasil e os Estados Unidos não saíram da reunião desta segunda-feira (31) com avanço em pontos concretos, mas concordaram que a negociação está em um "novo cenário", e o presidente Donald Trump orientou os representantes da Casa Branca a buscar um acordo com o governo Lula (PT), afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.
 
"Há um compromisso político que foi reiterado de fazer um acordo e há o reconhecimento de que estamos diante de um novo cenário", afirmou o ministro em entrevista a jornalistas após a reunião. Ele participou de encontro com o representante de Comércio dos Estados Unidos nesta segunda ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
 
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