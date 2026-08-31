Marjorie Kauffmann é oficializada como nova superintendente do Sebrae-RS

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 16:15
Marjorie Kauffmann assumiu o posto de diretora-superintendente do Sebrae-RS após a deliberação e aprovação de seu nome durante uma reunião do conselho da instituiçãoMAURICIO CONCATTO/REPRODUÇÃO/JC
Nesta segunda-feira (31), Marjorie Kauffmann assumiu formalmente o posto de diretora-superintendente do Sebrae-RS. A confirmação no cargo ocorreu logo após a deliberação e aprovação de seu nome durante uma reunião do conselho da instituição, realizada hoje. Ela passa a ocupar o espaço deixado por Joel Vieira Dadda, assumindo a responsabilidade de concluir a atual gestão, que se estende até o ano de 2027.
Para assumir o novo compromisso, Marjorie precisou se desvincular recentemente do governo estadual. Até a última semana, ela era a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).
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Com a vacância na pasta ambiental do Estado, a liderança da Sema será de Isa Carla Osterkamp. A nova responsável pela secretaria possui extensa formação acadêmica e especializações em áreas como inovação, meio ambiente e matrizes energéticas limpas. Ela já integrava a equipe governamental, acumulando passagens pela chefia de gabinete da Fepam e pela coordenação de projetos estratégicos.