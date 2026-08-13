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CapaEconomiaClima

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:45

Leite anuncia que Expointer deste ano será carbono neutro

Governador fez anúncio durante inauguração de planta de biometano

Governador fez anúncio durante inauguração de planta de biometano

Dani Villar/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Pela primeira vez na sua história, a Expointer, que neste ano será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro, terá uma edição “carbono neutro”. O governador Eduardo Leite aproveitou a inauguração da planta de biometano do Grupo Solví, nesta quinta-feira (13), que fica no complexo do aterro sanitário da CRVR, em São Leopoldo, para fazer o anúncio. A CRVR será a empresa responsável pela compensação das emissões de gases de efeito estufa da principal feira do agronegócio gaúcho.

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