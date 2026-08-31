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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 09:58

Déficit nominal do setor público soma R$ 97,602 bilhões em julho

Decisão do colegiado era esperada pelo mercado financeiro

Decisão do colegiado era esperada pelo mercado financeiro

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 97,602 bilhões em julho, após um déficit de R$ 165,966 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta segunda-feira (31). Em julho de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 175,576 bilhões.
 
O déficit nominal do setor público atingiu R$ 747,452 bilhões, ou 9,53% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,240 trilhão, ou 9,34% do PIB.
 
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O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.
 
O governo central teve déficit nominal de R$ 81,842 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 14,042 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 1,719 bilhão.

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