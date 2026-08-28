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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:01

Indústria de Ijuí prevê faturar R$ 130 milhões em 2026 e prepara expansão

Companhia de Ijuí prevê crescimento anual de ao menos 10% a partir de 2027

Companhia de Ijuí prevê crescimento anual de ao menos 10% a partir de 2027

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Balmer/Fricke Soldas celebra 50 anos de existência neste mês de agosto e começa a preparar um novo ciclo de expansão da operação em Ijuí, no Noroeste gaúcho. A fabricante de equipamentos de soldagem e corte projeta encerrar 2026 com faturamento próximo de R$ 130 milhões e estima que a atual estrutura produtiva seja suficiente por mais três a quatro anos.

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