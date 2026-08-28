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CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:33

Comércio perde 2.000 vagas formais em julho

No ano, são menos 7.800 vagas no setor

No ano, são menos 7.800 vagas no setor

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O comércio brasileiro registrou um saldo negativo de menos 2.056 vagas no mês de julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
 
O setor foi o único dos cinco principais da economia a seguir uma tendência negativa neste ano, puxada pela queda no número de empregos no varejo, que reduziu 51,7 mil postos de trabalho formais de janeiro a julho deste ano.
 
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