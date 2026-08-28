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CapaEconomiaEndividamento

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:18

Inadimplência no crédito livre atinge recorde de 6,4%, diz BC

Entre pessoas físicas, inadimplência chegou a 7,8%

Entre pessoas físicas, inadimplência chegou a 7,8%

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A parcela de empréstimos em atraso no crédito livre, que inclui modalidades como cartão, crédito pessoal e financiamento de veículos, atingiu 6,4% em julho, o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011. Entre as pessoas físicas, a inadimplência nesse segmento chegou a 7,8%.
 
O avanço dos atrasos ocorreu mesmo com uma queda dos juros médios cobrados nesse tipo de crédito. A taxa média ficou em 47,7% ao ano em julho, 2 pontos percentuais abaixo do registrado no mês anterior, embora permanecesse 1,8 ponto acima do nível de um ano antes.
 
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