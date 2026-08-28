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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 15:51

Governo vai prever superávit efetivo de até R$ 20 bi no Orçamento de 2027, diz ministro

Segundo Moretti, valor leva em consideração exceções que permitem despesas além do limite do arcabouço fiscal

Segundo Moretti, valor leva em consideração exceções que permitem despesas além do limite do arcabouço fiscal

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai prever um superávit de R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões na proposta de Orçamento para 2027, antecipou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
 
Segundo ele, esse será o resultado efetivo das contas, já contabilizadas todas as exceções que permitem despesas fora do limite do arcabouço fiscal.

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