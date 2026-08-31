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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:54

Quanto custa financiar uma aposentadoria cada vez mais longa?

Para receber uma renda complementar de R$ 3 mil mensais dos 65 aos 90 anos, considerando retorno real de 4% ao ano, seria necessário chegar à aposentadoria com cerca de R$ 572,6 mil

Para receber uma renda complementar de R$ 3 mil mensais dos 65 aos 90 anos, considerando retorno real de 4% ao ano, seria necessário chegar à aposentadoria com cerca de R$ 572,6 mil

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Se viver até os 90 anos deixa de ser uma possibilidade distante, aposentar-se aos 65 significa ter de financiar outros 25 anos de vida. A longevidade, portanto, muda uma das perguntas mais tradicionais do planejamento financeiro. Mais do que descobrir quanto acumular até a aposentadoria, passa a ser necessário calcular por quanto tempo o dinheiro terá de durar.

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