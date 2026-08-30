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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 19:20

RS envelhece antes do Brasil e transforma longevidade em desafio econômico

População com 60 anos ou mais dobrou em 24 anos e já representa um em cada cinco gaúchos

População com 60 anos ou mais dobrou em 24 anos e já representa um em cada cinco gaúchos

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Viver mais é uma das grandes conquistas das últimas décadas. No Rio Grande do Sul, porém, a velocidade com que a população envelhece transforma a longevidade também em um desafio econômico. Em apenas 24 anos, o número de gaúchos acima dos 60 anos mais que dobrou, passando de 1,09 milhão, em 2000, para 2,31 milhões, em 2024. No mesmo intervalo, a participação desse grupo na população saltou de 10,6% para 20,6%. Na outra ponta da pirâmide, o contingente de crianças e adolescentes com menos de 15 anos encolheu em 676,3 mil pessoas.

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