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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 21:29

Puxado pela carteira de crédito, lucro da Caixa cresce para R$ 3,9 bi no 2º tri

A margem financeira do banco somou R$ 19,7 bilhões, alta de 20,2% em relação ao segundo trimestre de 2025

A margem financeira do banco somou R$ 19,7 bilhões, alta de 20,2% em relação ao segundo trimestre de 2025

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
Com maior concessão de empréstimos e financiamentos, a Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no segundo trimestre deste ano, 5,9% a mais que no mesmo período do ano anterior, informou a estatal nesta quarta-feira (26).
 
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Principal medida de rentabilidade dos bancos, o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido, na tradução do inglês) ficou em 9,16%, queda de 2,70 pontos percentuais em relação a junho de 2025.
A rentabilidade foi afetada por um salto anual de 97,6% nas provisões contra calotes, que alcançaram R$ 7 bilhões. Segundo o banco, contribuiu para esse aumento a mudança na regra do Banco Central que exige que bancos provisionem recursos para perdas que esperam ter e não apenas para as que já tiveram.

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