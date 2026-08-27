BC: déficit em conta corrente soma US$ 8,11 bilhões em julho, acima da mediana das projeções

O Brasil teve déficit de US$ 8,110 bilhões na conta corrente em julho, após déficit de US$ 2,330 bilhões em junho, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira (27).
O rombo ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 6,700 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 4,0 bilhões a US$ 9,0 bilhões.
O déficit em transações correntes foi maior também do que o contabilizado em julho de 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 6,937 bilhões.
A conta corrente tem saldo negativo de US$ 35,974 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,46% do Produto Interno Bruto (PIB) em maio para 2,49% em julho. É o maior déficit desde maio, quando o rombo era de 2,60% do PIB.
A balança comercial teve superávit de US$ 6,152 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,271 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 9,395 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 8,750 bilhões.
O BC espera um déficit de US$ 56 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,1% do PIB, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 78 bilhões, além de déficits de US$ 56 bilhões na conta de serviços e de US$ 83 bilhões na conta de renda primária.