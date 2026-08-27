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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:14

BB diz não ter debitado R$ 422 mi da Casas Bahia e acusa empresa de má-fé

Banco enviou à justiça capturas de tela negando débito de recursos

Banco enviou à justiça capturas de tela negando débito de recursos

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
O Banco do Brasil negou que tenha retirado R$ 422 milhões da conta da Casas Bahia e afirmou à Justiça que se trata de litigância de má-fé. Na segunda-feira (24), a empresa usou o suposto débito para embasar um pedido de urgência contra a fuga de recursos de seu caixa.
 
Segundo a lei, a litigância de má-fé ocorre quando uma das partes mente ou pede algo que contrarie um fato incontroverso, entre outros casos.
 
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