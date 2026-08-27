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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:45

SLC Agrícola amplia receita em 16,8% e lucro avança 75% no 2º trimestre

Produtividade da primeira safra de algodão é projetada em 2.220 quilos de pluma por hectare, alta de 20,6% frente à safra anterior

Produtividade da primeira safra de algodão é projetada em 2.220 quilos de pluma por hectare, alta de 20,6% frente à safra anterior

SLC Agrícola/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A SLC Agrícola encerrou o segundo trimestre de 2026 com receita líquida recorde de R$ 2,18 bilhões, crescimento de 16,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido avançou 75,3%, para R$ 245,1 milhões, enquanto a margem líquida passou de 7,5% para 11,3%.

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