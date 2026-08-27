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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 08:23

Votorantim assina acordo para vender controle da Nexa à Boliden

Conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027

Conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027

Votorantim/Divulgação/JC
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Agências
A Votorantim assinou um acordo definitivo com a Boliden AB para vender sua participação majoritária na Nexa Resources. Com a conclusão da operação, sujeita a aprovações corporativas e regulatórias, o controle da Nexa deve ser transferido para a companhia sueca. Pelo acordo, a Votorantim vai transferir suas ações da Nexa para a Boliden por meio de uma troca de ações.
A relação prevista é de 0,250 novas ações ordinárias da Boliden para cada ação ordinária da Nexa. Após a conclusão, a expectativa é que a Boliden passe a deter 64,68% do total de ações e direitos de voto da Nexa, enquanto a Votorantim teria aproximadamente 7% do total de ações e direitos de voto da Boliden. Em fato relevante, as empresas informam que a Votorantim terá o direito de indicar um representante para eleição ao conselho de administração da Boliden, conforme os termos do acordo e mediante a obtenção da aprovação necessária da autoridade sueca de Investimento Estrangeiro Direto.
A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, condicionada ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelos acionistas da Boliden, a aprovação de um novo conselho de administração pelos acionistas da Nexa e a obtenção de aprovações regulatórias.

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