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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:03

Laghetto marca abertura do hotel em frente ao Aeroporto de Porto Alegre

Hotel, em frente ao terminal de passageiros, será um dos poucos do País em aeroportos

Hotel, em frente ao terminal de passageiros, será um dos poucos do País em aeroportos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Passageiros que usam o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, estão perto de poder contar com um hotel bem na frente do terminal. A rede Laghetto confirma que a operação abre em outubro, sem dar maiores detalhes ainda. O funcionamento começa no conceito de soft opening, sem disponibilizar todos os leitos. O aeroporto também ganhou uma nova agência de viagens, no térreo.    

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