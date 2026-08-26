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CapaEconomiaDívida Pública

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 19:01

Tesouro revisa plano para a dívida pública e espera que títulos atrelados à Selic subam mais

Títulos atrelados à Selic podem ultrapassar máxima da série histórica

Títulos atrelados à Selic podem ultrapassar máxima da série histórica

RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Tesouro Nacional revisou nesta quarta-feira (26) seu plano para a gestão da dívida pública e indicou esperar que os títulos atrelados à taxa Selic subam ainda mais nos próximos meses, com possibilidade de ultrapassarem a máxima histórica na série iniciada em dezembro de 2000.
 
A expectativa do órgão é que esses papéis respondam por uma fatia de 49% a 53% da DPF (dívida pública federal) ao fim deste ano. Antes, o intervalo previsto era de 46% a 50%.
 
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