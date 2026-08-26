Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaContas Públicas

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:29

Arrecadação sobe 9% em julho impulsionada por IOF e tributação sobre exportação de petróleo

IOF cresceu 19% em relação ao ano passado

IOF cresceu 19% em relação ao ano passado

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
A arrecadação federal subiu 9% em termos reais no mês de julho, puxada mais uma vez pela alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e pelo imposto de exportação sobre petróleo, segundo os dados da Receita Federal. O resultado é o melhor para o mês desde o início da série histórica, que tem início em 1995.
 
Os números foram divulgados nesta terça-feira (25) pela Receita Federal. Inicialmente, o órgão informou que a divulgação seria adiada, mas os dados foram publicados de forma silenciosa no site do Fisco. A tradicional entrevista coletiva não ocorreu, mas está prevista para esta quinta (27).
 
LEIA TAMBÉM: Imposto de exportação do petróleo arrecadou R$ 7,982 bi até julho, destaca Receita

Notícias relacionadas