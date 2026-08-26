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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:06

Após falência da Oi, federações tentam garantir pagamento parcelado a ex-funcionários

Entidades tentam negociar reunião com administrador judicial da companhia

Entidades tentam negociar reunião com administrador judicial da companhia

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A falência da Oi, confirmada pela Justiça do Rio de Janeiro na terça-feira (25), não significa que os trabalhadores perdem automaticamente o direito às verbas rescisórias. Mas a mudança no processo da companhia altera a forma como esses valores serão cobrados e pagos caso a empresa não cumpra o que foi acordado.
 
A Oi começou neste mês uma rodada de demissões que pode atingir quase mil funcionários. Antes da confirmação da falência, a tele havia negociado com federações sindicais um acordo para parcelar as verbas rescisórias. Para trabalhadores com salário bruto de até R$ 5.000, ficou definido o pagamento em seis parcelas; para os demais, em dez. A primeira parcela deve ser paga 30 dias depois do desligamento.
 
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