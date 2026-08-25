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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:25

Justiça decreta falência da Oi

Empresa teve falência ainda no ano passado, mas decisão foi suspensa pelo TJ-RJ

Empresa teve falência ainda no ano passado, mas decisão foi suspensa pelo TJ-RJ

Ag?ncia Brasil/Reprodu??o/JC
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Agências
A operadora de telefonia Oi teve sua falência decretada por decisão da Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento realizado na tarde desta terça-feira (25).
 
A empresa tinha tido a falência decretada em novembro do ano passado, mas a decisão foi suspensa pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), após bancos terem entrado com recurso.
 
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