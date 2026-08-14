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CapaEconomiaPetroquímica

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:44

Dívida bruta da Braskem ultrapassa o patamar de US$ 10 bilhões

Empresa foca em sua reestruturação financeira

Empresa foca em sua reestruturação financeira

DANIEL TEIXEIRA/AE/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Apesar de a Braskem ter registrado um lucro líquido de US$ 664 milhões (R$ 3,3 bilhões) no segundo trimestre de 2026 (resultado superior ao dos três primeiros meses do ano, que foi de cerca de R$ 1,4 bilhão), a principal empresa petroquímica brasileira também observa o crescimento do seu endividamento. No seu balanço de janeiro a março, a companhia havia reportado uma dívida bruta de US$ 9,4 bilhões e, agora, a mais recente informação é de que o saldo da dívida bruta corporativa, em 30 de junho, era de US$ 10,4 bilhões.

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