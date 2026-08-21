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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 10:13

Braskem admite avaliar medidas de proteção e intensifica negociação com credores

Petroquímica brasileira passa por turbulências financeiras

Petroquímica brasileira passa por turbulências financeiras

DANIEL TEIXEIRA/AE/JC
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Agências
A petroquímica Braskem ainda não se decidiu sobre a possibilidade de uma recuperação extrajudicial, mas tem intensificado a negociação com credores e avaliado medidas de proteção, afirmou a empresa ao mercado na quinta-feira (20). A Braskem respondeu a questionamentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da Bolsa brasileira, a B3, onde operam suas ações no Brasil.
 
O questionamento da autarquia e da B3 surgiu após uma notícia publicada pelo jornal O Globo na quarta-feira (19), que afirmava que a Braskem estaria preparando um pedido de recuperação extrajudicial para a próxima semana, com o objetivo de reestruturar uma dívida de US$ 10,3 bilhões (R$ 53,5 bilhões).
O montante faria com que a Braskem figurasse entre as empresas com maiores passivos a serem renegociados, atrás apenas da Raízen, que soma cerca de R$ 75 bilhões.

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