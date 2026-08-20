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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 12:49

Índice que mede falta de produtos nas gôndolas dos supermercados apresenta queda

Índice Cielo do Varejo Ampliado aponta queda real de 1,4% no faturamento do varejo em julho

Índice Cielo do Varejo Ampliado aponta queda real de 1,4% no faturamento do varejo em julho

UNISUPER/DIVULGAÇÃO/JC
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Estadão
O Índice de Ruptura da Neogrid, que mede a falta de produtos nas gôndolas dos supermercados brasileiros, caiu para 10,8% em julho de 2026, o menor nível do indicador geral em 12 meses. O recuo foi de 0,7 ponto percentual na comparação com junho, quando o índice marcou 11,5%, segundo um levantamento divulgado pela empresa.
A queda foi acompanhada pela maior parte das categorias básicas monitoradas, com recuos na indisponibilidade de ovos, leite UHT, café, arroz, açúcar e feijão. Na direção oposta, o papel higiênico registrou alta de 1,8 ponto, com o índice passando de 14,1% para 15,9%.

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