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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:46

Rio Grande do Sul tem maior dívida média por empresa na região Sul

Endividamento médio no Estado é de R$ 36.016,36, com cerca de 10,3 pendências financeiras por empresa

Endividamento médio no Estado é de R$ 36.016,36, com cerca de 10,3 pendências financeiras por empresa

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez
Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, divulgados nesta segunda-feira (17), mostram que o Rio Grande do Sul tem a maior dívida média por empresa entre os estados da região Sul.

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