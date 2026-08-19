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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:48

Governo e Congresso não chegam a acordo, e taxa das blusinhas pode voltar às vésperas da eleição

A suspensão depende de aprovação no Congresso para se tornar definitiva

A suspensão depende de aprovação no Congresso para se tornar definitiva

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A solução para o imposto federal de pequenas importações, que ficou conhecido como a taxa das blusinhas, só deve ser definida às vésperas do fim da validade da isenção.
 
A cobrança de 20% para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 258) está suspensa por meio de uma medida provisória (MP) publicada pela gestão petista em 13 de maio. A suspensão depende de aprovação no Congresso para se tornar definitiva. 
O governo vem tendo dificuldades para definir um relator para a proposta. Também corre contra o tempo para evitar que a medida caduque e já trabalha em um discurso caso isso aconteça. Se a MP não for votada até o dia 8 de setembro, perderá validade. Com isso, a cobrança voltará a ser feita a menos de um mês do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro.

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